Ampak bolj verjetno je, da Janša spet provocira in kalkulira. Kot smo prebrali, znaša globa za kršitev pravil financiranja političnih strank od 4200 do 21.000 evrov. To je za pravno osebo kalibra SDS malo – še posebej, če si pametno porazdeliš trikrat po 150 jurjev v 13 mesecih in prilivov ne razfrčkaš takoj.

Še bolj pa je ta globa drobiž, če pomislimo, da si je SDS s tem kreditom in odzivi nanj že zdaj kupila toliko pozornosti, ki je ne bi dobila niti za veliko več kot 21.000 evrov. Če jih dejansko obtožijo kršitve zakona – ali celo ugotovijo, da gre pri tej transakciji za pranje denarja –, je lahko dobi še tem več. Fokuspokus