Mateja Rojc in Simon Hudolin - Salči sta – kot kolektiv Small but dangers (SBD) – na svoje ustvarjanje nazadnje opozorila lani, ko sta za projekt Frnikola, razstavljeno kroglico govna hrošča govnača, prejela nagrado skupine OHO za mlade vizualne umetnike. Ta je delu dvojca omogočila umetniško rezidenco v New Yorku in med Slovenijo in ZDA so začele potovati razglednice, ki so zagotovo popestrile tudi vsakdan vseh v umetniški projekt nevede vključenih poštarjev.

Večna svetloba smrti Razstava Brez naslov