Pomurske mlekarne so po podatkih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin iz prometa odpoklicale skoraj 48 ton weekend sira in prleškega sira ter nekaj manj kot 30.000 kosov topljenega sira slovenka in slovenka prleški sir. Sire je mlekarna umaknila zato, ker so vsebovali alergen lizocim, proizveden iz jajc, vendar tega na živilih ni označevala, čeprav lahko ogrozi zdravje ljudi. S tem je spravila v težave tudi partnerje, ki njihov sir uporabljajo v svojih izdelkih. Proizvajalec zagotavlja, da so zdaj izdelki pravilno označeni.

