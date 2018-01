Po enajstih letih članstva v Evropski uniji je Bolgarija včeraj s posebno slovesnostjo proslavila prevzem predsedovanja EU. Najrevnejša država v uniji, ki si prizadeva prevzeti evro, že več let pa je njen poskus članstva v območju schengna blokiran zaradi dvomov o primernem boju proti korupciji, bo v naslednjih šestih mesecih predsedovala 460 sestankom. Na njih bo v Bruslju in Sofiji poskušala uresničevati svoje prednostne cilje in zbliževati stališča držav članic glede vseh odprtih vprašanj integracije in o njeni prihodnji politični ter gospodarski podobi.

»Enajst let smo člani EU, a 13 stoletij smo predstavljali jugovzhodna vstopna vrata na kontinent. Na Balkanu dobro vemo, da delitve prinesejo tragedije, zato smo si za predsedovanje izbrali geslo 'Enotni smo močni',« je dejal Rumen Radev, predsednik Bolgarije. Geslo bolgarskega predsedovanja cilja na iskanje soglasja glede vseh odprtih vprašanj integracije, ki jih bodo evropski voditelji večinoma poskušali rešiti ali pa vsaj doseči napredek prav med njihovim predsedovanjem.

Ena izmed osrednjih prioritet Bolgarije je povečati evropsko perspektivo zahodnobalkanskih držav. Na majskem vrhu EU z voditelji zahodnega Balkana naj bi vse države dobile svoj akcijski načrt, kako čim prej izpolniti pogoje za članstvo. Uradna Sofija si je ob tem za svoje prednostne naloge izbrala še povečanje varnosti in stabilnosti EU. Radi bi dosegli napredek pri migracijski politiki, okrepili nadzor na zunanjih mejah in se še aktivneje lotili upravljanja migracij v njihovih izvornih državah. Prav tako nameravajo posebno pozornost posvečati mladim, povečanju socialne kohezije in digitalizaciji.

Ko je bolgarski premier Bojko Borisov ob včerajšnjem slavnostnem odprtju našteval vse dosjeje, na katere morajo evropski voditelji v prihodnjih mesecih ponuditi odgovore, se je med kohezijo, kmetijsko politiko, proračunskim primanjkljajem po brexitu, vprašanjem vladavine prava na Poljskem, migracijsko politiko in evropsko perspektivo zahodnemu Balkanu znašla tudi slovensko-hrvaška nesoglasja glede meje.

Plenković februarja k Junckerju Podobno kot je pred dnevi dejal predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, da slovensko-hrvaški mejni spor o implementaciji arbitražne odločbe vpliva tudi na pridružitveno perspektivo držav zahodnega Balkana, je včeraj menil predsedujoči EU za naslednjega pol leta, bolgarski premier Bojko Borisov. »Ne bom arbiter. Ne bom niti delil nasvetov niti sodil o tem. Slovenija in Hrvaška morata najti dvostranski dogovor za ta spor, kajti če takšen konflikt ostane, bo to motilo evropsko perspektivo zahodnega Balkana. Hrvaškega premierja bom iskreno zaprosil, da pokaže voljo,« je po poročanju Večernjega lista dejal Borisov. Kot je še dejal po poročanju Dela, bi Slovenija in Hrvaška morali pokazati modrost, da bi skupaj šli v Evropo in sporočili: »To je Balkan. Je težko, a imamo politično elito, ki hoče naprej in vam noče povzročati težav.« Hrvaški premier Andrej Plenković je medtem napovedal, da se bo februarja v Bruslju sešel s predsednikom komisije Jean-Claudom Junckerjem in celo komisijo ter jim pojasnil hrvaška stališča in pristop pri reševanju spora o meji s Slovenijo.