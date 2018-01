Republikanska levica ERC in koalicija Skupaj za Katalonijo nekdanjega predsednika Carlesa Puigdemonta ugotavljata, da so jima volilci konec lanskega decembra zaupali mandat za vodenje pokrajine, čeprav je na njih relativno zmago slavila Madridu naklonjena stranka Ciudadanos (Državljani) pod vodstvom Ines Arrimadas, ki pa nima zadostne podpore za oblikovanje vlade. Omenjeni neodvisnosti zavezani stranki lahko pri slednjem računata še na skrajno levo stranko ljudske enotnosti CUP, ki jim zagotavlja absolutno večino, saj je v sredo zagotovila, da dogovora ERC in Skupaj ne bo ovirala.

Hologramski predsednik

Ovira pri sestavljanju vlade bo torej sam trenutni položaj Puigdemonta, ki ga madridske oblasti podobno kot še nekatere druge odstavljene katalonske politike sodno preganjajo in se je pred pripornim nalogom lansko jesen umaknil v Bruselj. Zadostna podpora mu je po poročanju katalonske tiskovne agencije Catalan News zagotovljena, če se bo zavezal uresničitvi ideje o samostojni Kataloniji, vprašanje pa je, ali lahko dejansko vodi Katalonijo kot »hologramski predsednik«. Če se bo vrnil v Španijo, ga bodo skoraj zagotovo aretirali pod obtožbo uporništva in zlorabe javnih skladov in bo delal družbo več priprtim soborcem za neodvisnost, med katerimi je še drugi možni kandidat za katalonskega predsednika Oriol Junqueras, vodja ERC in nekdanji katalonski podpredsednik. Španski mediji medtem ugibajo, ali bi bilo sploh mogoče, da Puigdemont vodi Katalonijo na daljavo, saj nekateri pravni strokovnjaki razlagajo, da pravilo o predsednikovi predstavitvi vladnega programa pred parlamentarno potrditvijo pomeni kandidatovo fizično prisotnost na zasedanju, drugi pa ugotavljajo, da so bila pravila spisana pred razmahom videokonferenc in da je lahko »v živo« Puigdemont prisoten tudi po skypu. Obstaja še tretja možnost, namreč da v skladu s parlamentarnimi pravili eden od poslancev poda govor v imenu drugega, a mora to potrditi posebno parlamentarno telo, ki ga bodo imenovali na prvem zasedanju, sklicanem za prihodnjo sredo. Promadridski ljudska stranka in Ciudadanos sta napovedali, da bosta uporabili vsa legitimna sredstva za preprečitev morebitne izvolitve Puigdemonta, oglasila pa se je tudi dosedanja predsednica parlamenta Carme Forcadell, ki je sporočila, da se ne bo ponovno potegovala za ta položaj. Članica republikanske levice ERC je bila ena glavnih akterk v katalonskih težnjah po samostojnosti, zdaj je znova poslanka in v sodni preiskavi skupaj s separatističnimi kolegi, a ni v priporu.