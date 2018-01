Na Jesenicah so včeraj slovesno odprli delovanje državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojke Dora v novi mobilni enoti Onkološkega inštituta Ljubljana. Z delovanjem enote na Jesenicah zdaj program Dora pokriva 97 odstotkov žensk iz vse države.

V mobilni enoti na Jesenicah bo odslej vsem ženskam v območni enoti ZZZS Kranj v starosti med 50. in 69. letom omogočena presejalna mamografija v programu Dora vsaki dve leti. Na slikanje z digitalnim mamografom bodo vabili ženske s stalnim prebivališčem v občinah Jesenice, Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, Bohinj in Bled. Druge ženske z Gorenjske bodo še naprej vabljene na slikanje dojk v stacionarni presejalni center programa Dora v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Mobilna enota stoji na zgornjem parkirišču pri Splošni bolnišnici Jesenice. Slikanje žensk bo potekalo vse dni v tednu med 8.45 in 14.15.

Po podatkih Registra raka RS je bila v obdobju 2010–2014 v Sloveniji največja zbolevnost za rakom dojk v osrednjeslovenski in jugovzhodni regiji, najmanjša pa v pomurski regiji. Zbolevnost za rakom dojke v gorenjski regiji je malo pod slovenskim povprečjem. V Sloveniji bo ena od 12 žensk do 74. leta starosti zbolela za rakom dojke, v gorenjski regiji pa bo zbolela ena od 13 žensk. Sodelavci programa Dora v BGP Kranj so od februarja 2016, ko je v bolnišnici začel delovati stacionarni center Dora za območno enoto ZZZS Kranj, slikali 11.600 žensk, pri 70 ženskah so odkrili raka dojke.

»Z začetkom slikanja žensk v mobilni enoti na Jesenicah nam je uspelo v program Dora vključiti vse ženske od 50. do 69. leta iz gorenjske regije. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo ozaveščati ženske o pomenu udeležbe v programu Dora, ki zagotavlja visokokakovostno obravnavo žensk pri zgodnjem odkrivanju raka dojke. Zato vabimo ženske, da se odzovejo vabilu in se vključijo v program, saj je zdravljenje zgodaj odkritega raka dojke lahko uspešnejše in manj stresno za žensko,« je ob začetku delovanja mobilne enote programa Dora na Jesenicah povedal mag. Maksimiljan Kadivec, vodja državnega programa Dora.

Začetek slikanja žensk na Jesenicah je pozdravila tudi strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice Anja Jovanovič Kunstelj. »Zadovoljni smo, da je presejalni program spet dostopen prebivalkam zgornje Gorenjske. Njihovo zaskrbljenost smo zaznali tudi v času, ko mamografija v naši bolnišnici ni bila dostopna.«