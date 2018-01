V stranki so se pred skorajšnjimi volitvami v DZ v skladu s statutom odločili za imenovanje zgolj vršilca dolžnosti. V primeru razrešitve nosilke ali nosilca funkcije imenuje predsedstvo za čas do izvolitve nove nosilke ali nosilca vršilko ali vršilca dolžnosti funkcije za dobo največ šest mesecev, določa statut stranke.

SD ima enega podpredsednika in eno podpredsednico, ki stranko predstavljata v odsotnosti njenega predsednika. Doslej sta funkcijo opravljala Tanja Fajon, ki na tem mestu ostaja, in Janko Veber. Oba sta bila izvoljena na zadnjem kongresu pred tremi leti. Takrat je Veber po glasovih premagal velenjskega župana Bojana Kontiča.

Dolgoletni in vidni član SD Veber je decembra izstopil najprej iz poslanske skupine, nato pa v ponedeljek še iz stranke SD. Na parlamentarne volitve pa se namerava podati s skupno koalicijo s stranko ZL - DSD ter še nekaterimi drugimi združenji in političnimi skupinami.

Kot je pojasnil, se namreč ne more poenotiti s stališči in odločitvami SD, »ki gredo v smer, da razvrednotijo vse tisto, kar so generacije in generacije v Sloveniji ustvarjale«. Veber pri tem misli predvsem na procese privatizacije, ki jim je ves čas nasprotoval, a je bil, kot je dejal, pri tem osamljen.