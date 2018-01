Zobje sicer že naravno obnavljajo dentin, če je zobna pulpa zaradi poškodbe ali infekcije odkrita, vendar pa je ta sloj zelo tanek, nikakor pa zob sam ne more zapolniti lukenj zaradi zobne gnilobe.

Znanstveniki Kraljevega kolidža v Londonu pa so zdaj odkrili možnost, kako »ugasniti« delovanje encima GSK-3, ki skrbi za to, da se dentin neha ustvarjati, ko je zob oblikovan. V luknjo v zobu vstavijo majhen košček biološko razgradljivega kolagena, namočenega v Tideglusib, kjer se potem začne ponovna rast dentina. Luknja se zapolni v šestih tednih, košček kolagena pa se medtem razgradi.

»Enostavnost našega pristopa kaže, da bi bilo to idealno za klinično uporabo in za naravno zdravljenje zob,« je v znanstveni reviji Scientific Reports poudaril vodja študije, profesor Paul Sharpe.

Zdravilo bi lahko hitro prišlo v široko uporabo

Zaenkrat so sicer postopek zobne regeneracije v celoti preizkusili le na laboratorijskih miših, vendar pa so zdravilo klinično že testirali tudi na bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo, kar pomeni, da je varno za uporabo pri ljudeh. To pomeni, da bi zdravilo Tideglusib lahko hitro prišlo v široko uporabo v zobozdravstvu, je še dejal profesor, kot poroča britanski časnik Telegraph.

Prevladujoča praksa zobozdravnikov je, da za popravilo lukenj v zobeh uporabijo umetna polnila. Toda ta polnila je treba redno vzdrževati in pogosto tudi menjati. Pri tem pa morajo zobozdravniki vedno znova brusiti stran to polnilo, pri čemer se luknja veča in veča, dokler morda od zoba ne ostane nič več in ga je treba le še izpuliti.

Vodja britanskega združenja za oralno zdravje Nigel Carter je odkritje kolegov iz Kraljevega kolidža v Londonu že pozdravil kot zelo obetavno. 2Veselimo se že, da bo ta pristop prišel v klinično uporabo, kjer bo nedvomno lahko predstavljal velik napredek pri zdravljenju dentalnih bolezni,« je povedal.