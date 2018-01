Vlada je na današnji redni seji dala soglasje k razrešitvi Marjana Ferjanca z mesta poslovnega direktorja tretje največje slovenske bolnišnice. Svet zavoda ga je s tega mesta sicer krivdno razrešil že 15. novembra lani, a so v vladi čakali na soglasje ministrstva za zdravje, ki so ga dobili šele zdaj. Ferjancu so člani sveta, ki so ga razrešili, očitali, da bolnišnica ni pravočasno pripravila finančnega načrta za letošnje leto, deležen pa je bil tudi očitkov o nepravilnostih pri obračunavanju plač nemedicinskega osebja.

Čeprav v bolnišnici zaradi tega niso kršili zakona o plačah v javnem sektorju, prav tako pa so odpravili vse očitane nepravilnosti, so člani sveta menili, da je bila škoda storjena in da mora zato direktor oditi. Ferjanc je razrešitev v vladi pričakoval že lani, a četudi se je vse zamaknilo v letošnje leto, to v ničemer ni vplivalo na njegovo mnenje. Še vedno je prepričan, da je njegova razrešitev politična in zato nezakonita, zato bo sprožil tudi ustrezne pravne postopke.

Namera strokovnega vodstva še ni znana Je pa vlada danes z mesta predsednika sveta zavoda razrešila tudi Andraža Jaklja kot predstavnika ustanovitelja, ki se je medtem znašel v navzkrižju interesov, saj je že lani oktobra prevzel vodenje psihiatrične bolnišnice Ormož. Vlada je do izteka mandata na to mesto imenovala Hedviko Stanič Igličar, ki je hkrati tudi predsednica sveta Bolnišnice Topolšica. Člani sveta so danes, čeprav tega ni bilo na dnevnem redu seje, na Ferjančevo mesto začasno kot vršilca dolžnosti poslovnega direktorja imenovali predstojnika kardiološkega oddelka Dragana Kovačiča, ta pa bo bolnišnico vodil le do objave razpisa, na katerem naj bi našli kompetentnega novega direktorja za polni mandat. In kaj to pomeni za delo v bolnišnici, saj so sindikati in strokovno vodstvo napovedali, da bodo v primeru Ferjančeve razrešitve delali le še zakonskih 40 ur na teden, kot v času stavke? Ferjanc je vodstva sindikatov pozval, naj te namere ne uresničijo, saj da bodo to najbolj občutili prav bolniki.