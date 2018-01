Spletno stran je obiskalo nekaj manj kot 800.000 nogometnih navdušencev, ki so določili evropsko ekipo lanskega leta, v 17. izboru pa prevladujejo igralci španske lige, od tega španski in evropski prvak Real Madrid prispeva kar peterico.

Iz Reala so v ekipi Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Sergio Ramos, Toni Kroos in Marcelo, iz Barcelone le Lionel Messi ter Gianluiggi Buffon in Giorgio Chiellini iz Juventusa, Dani Alves iz PSG, Kevin De Bruyne iz Manchester Cityja in Eden Hazard iz Chelsea.

Kar 73,7 odstotka glasov (558.495) je dobil Ramos, ki je bil tako pred vsemi. Najboljši nogometaš sveta leta 2017, Ronaldo, je dobil 55,7 odstotka glasov in bil četrti, pred njim sta bila še Marcelo (70 odstotkov) in Messi (59,8).