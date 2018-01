Zavodu Šouhostel in njegovemu direktorju Tomažu Juvanu se je konec leta 2017 iztekla najemna pogodba za hostel Celica. Ker z lastnikom, ljubljansko mestno občino, do izteka pogodbe niso dosegli dogovora o nadaljnjem sodelovanju, bo najemnik prostore na Metelkovi do ponedeljka izpraznil. S seboj bo odnesel tudi vse tisto, za kar trdi, da je v Celici njegovo.

»Zavod Šouhostel s 15. januarjem odhaja iz stavbe in s seboj odnaša tudi ves materialni in nematerialni kapital, ki je nesporno last zavoda in znamke Celica. To pomeni, da bomo morali do tega dne z lokacije odpeljati vso nesporno lastnino, vključno z opremo in nekaterimi umetniškimi deli,« so sporočili iz zavoda, ki jih je odločitev občine, da najema ne podaljša, temveč hostel preda v upravljanje javnemu zavodu Ljubljanski grad, presenetila. Zdaj že nekdanji najemnik Juvan je zato napovedal, da bodo nekaj opreme odprodali, preostalo pa nameravajo shraniti v skladišče in kasneje namestiti na novi lokaciji.

Brez opreme, brez imena? Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem že na predstavitvi občinskih načrtov s Celico nakazal, da se razumevanja Juvana in občine o tem, kaj je v hostlu čigavo, razhajajo. »Ko smo od ljubljanske študentske organizacije odkupili delež, smo s tem kupili tudi opremo in tega nam zdaj ne morejo prodati še enkrat,« je prepričan župan. A ne le oprema, odprto je tudi vprašanje imena hostla, saj je lastnik blagovne znamke Celica zavod Šouhostel. Kot so sporočili iz zavoda, so mestni občini ponudili več možnosti za sodelovanje, od podaljšanja najema s kritjem polovice investicij v objekt do predaje celotnega ustvarjalnega kapitala. »Molk mesta na naše predloge jasno govori, da se je lastnik tej ustvarjeni vrednosti odrekel,« so zapisali v zavodu. Kakšno ceno so postavili, niso razkrili ne v zavodu ne župan, ki je številko označil za »nerazumno«. Janković je v torek tudi dejal, da upa na dogovor o blagovni znamki, če do njega ne bo prišlo, pa bo občina hostlu nadela drugo ime.