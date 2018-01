»Odločitev o zvišanju plač v danih okoliščinah ni bila primerna,« je Koprivnikar dejal na novinarski konferenci po seji. Ker pa je zadeva že sanirana, kot se je izrazil, se je vlada danes z informacijo o razlogih, kriterijih in utemeljenosti sklenitve dodatkov k pogodbam o zaposlitvi predsednice in članice uprave SDH le seznanila.

Nadzorniki SDH so zvišanje osnovnih plač predsednici uprave SDH Lidii Glavini in članici uprave Nadi Drobne Popovič za 40 odstotkov potrdili tik pred koncem leta 2017. »Na prejšnji seji smo bili neljubo presenečeni nad to odločitvijo nadzornega sveta,« je o prvi letošnji seji vlade danes povedal Koprivnikar. Vlada je zato prejšnji teden sklenila, da bo od Beliča terjala pojasnila.