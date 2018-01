Oblikovalec jader za jadranje na deski Robert Stroj se je zaradi vodenja oblikovalsko-raziskovalnega studia podjetja Neil Pryde z družino preselil na otok Maui. Strojeva sta primerno mesto za postavitev svojega havajskega doma iskala več let, nato pa sta našla lokacijo na vrhu pečine, daleč od naselij a z dramatičnim razgledom. Hiša s tremi spalnicami je zasnovana kot skupek objektov pod skupno streho in meri 450 kvadratnih metrov.

Streha neobičajne oblike združuje objekte

Razgibana terasa materialno, kromatsko in topološko združuje hišo in krajino. Zasnovo velike strehe neobičajne oblike, prekrite z lesenimi lamelami, pogojuje posebno otoško podnebje z veliko sonca in močnim oceanskim vetrom. Njena površina je dvakrat večja od površine hiše, zunanji pokriti prostor pa je velik kot notranji prostor hiše. Zgubana streha je natančno položena na zidove objektov, ki sestavljajo domovanje, in s tem določa veliko višino prostorov in njihov poseben značaj. Streha služi stanovalcem kot dodatna razgledna terasa. Pri gradnji so uporabili izključno lokalne materiale.