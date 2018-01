Ne le da je treba sneg očistiti z dovozov in dohodov do hiše ter streh, če je bela odeja še posebno težka, ampak se morajo lastniki domov obenem boriti še z mrazom in ledenim vetrom. Če je kje potrebna futuristična tehnologija, je to prav v boju proti snegu, ugotavljajo te dni (predvsem) Američani. Na srečo pa takšna tehnologija že obstaja.

Odstranjevanje snega z daljincem Za lastnike hiš, ki bi radi očistili sneg z dovozov, a se ne želijo utruditi z lopatanjem, ima rešitev podjetje Super Droid Robots. Robotski snežni puhalnik4WD Snow Blower RC na štirih kolesih lahko očisti 60 centimetrov široko pot v sneg, visok do 12 metrov. Šestkolesni robot 6WD RC Snow Plow Robot Kit pa je sposoben splužiti 90 centimetrov široko pot. Oba nadzorujemo z daljinskim upravljalnikom. Cena za takšno udobje pa ni ravno nizka – prvi robot stane 9.850 dolarjev, drugi pa 7.505 dolarjev.

Samostojno delujoča snežna freza Če bi radi odstranjevanje snega popolnoma prepustili stroju, spoznajte Kobija. Ta popolnoma avtonomna snežna freza je usklajena z vremensko napovedjo in samodejno začne čistiti sneg, kot ta začne padati. V določenih intervalih se freza tudi samodejno napolni, tako da vam ni treba skrbeti, da bi se vam na dovozu nabralo več centimetrov visoka snežna odeja. Kobija lahko, če seveda želite, tudi upravljate, tako da mu naročite, kdaj in kje očistiti sneg, in to kar s svojim pametnim telefonom. Dobra novica je, da je Kobi android za vse sezone, saj ga z dodatnimi nastavki spremenimo v vrtno kosilnico in puhalnik listja.

Ogrevani dovozi in poti Če vas robotske naprave ne zanimajo, a vseeno nimate nobene volje za kidanje, so prava rešitev ogrevane zunanje površine. Mreža cevi pod dovozi ali potmi, ogrevana elektronsko ali z vročo vodo, poskrbi za taljenje snega na asfaltnih, betonskih, kamnitih, opečnih ali površinah, prekritih s ploščicami. Grelni elementi se samodejno prižgejo, ko začne snežiti, tako da lastnikom ni treba skrbeti, tudi če jih ni doma. Takšne ogrevane površine stanejo od 12 do 21 dolarjev za kvadratni meter.

Samodejno taljenje snega na strehi Tudi za odstranjevanje snega in ledu na strehah obstaja rešitev – ogrevanje s samodejno delujočimi grelnimi kabli, ki so napeljani ob robovih strehe in žlebovih, vključno z drenažnimi odtoki, kjer preprečujejo nastajanje ledu. Za strešne vdolbine, kjer lahko nastanejo ledeni otoki, pa so primerni grelni elementi nizke napetosti, ki so nameščeni neposredno pod strešnike ali kovinsko streho. Kakšne grelne elemente potrebujete, je odvisno od konstrukcije strehe in njene velikosti.