Najstarejša neodprta steklenica vina je stara več kot 1600 let

Stara vina so izjemno cenjena in draga. Bolj stara so, bolj so dragocena. Tudi vino Römerwein je dragoceno, vendar ne zaradi okusa, temveč zaradi izjemne starosti. Vinska steklenica iz Speyerja, kot so dragoceno najdbo še poimenovali, datira v sredino četrtega stoletja.