Andrej Bagari je že za decembrsko obravnavo napovedoval, da bo spregovoril o okoliščinah tistega dne, ko je umrl 65-letni Srečko Marin, a je to nato preložil na naslednji narok. Danes pa sam od sebe ni hotel povedati nič, se je pa odločil, da bo odgovarjal na vprašanja, ker naj bi tako dogajanje usodnega dne lažje sestavil v celoto.

Razložil je, da je 4. junija lani k soobtoženemu Francu Vajdi prišel okoli devetih zjutraj. Noč pred tem naj bi mu namreč nekdo ukradel ključe stanovanja, in ker je menil, da Vajda človeka pozna, ga je hotel povprašati o njem. Vajde ni bilo doma. Čez kakšne pol ure je tja prišel še Marin, po besedah Bagarija že rahlo opit. Ko je domov prišel še Vajda, so sedli na teraso in spili precej žganja. Bagari zatrjuje, da se ni on sprl z Marinom, sta se pa ves čas prepirala Vajda in Marin. Povedal je tudi, da je bila pištola, ki jo je Vajda prislonil Marinu na glavo, prava, sam pa je imel pri sebi plastično.

Začelo se je na terasi Prepir je po besedah Bagarija prerasel v nasilje, ko je Vajda sedečega Marina prijel za obe roki, mu nogo prislonil na prsni koš in mu strgal srajco. »Naenkrat je bil Srečko na tleh. Vajda ga je brcal in stopal po njem, še vedno na terasi,« je dogajanje opisal Bagari. Sodišču je priznal, da se je v pretep vključil tudi sam, zakaj, pa ni znal pojasniti. Nesrečneža je med drugim tepel tudi s kijem, Vajda pa naj bi imel v roki grebljico. Potem naj bi Vajda Marina, ki je bil še pri zavesti, za nogo zvlekel v notranjost hiše, tja pa je prestavil tudi radio in zvišal jakost zvoka. Ko je Bagari kasneje odšel za njima, je Marin negiben ležal na tleh. Bagari se spominja, da je žrtev pretepa »zahaklal« s palico in ga potegnil na podest na stopnišču, nakar se mu je pridružil še Vajda in skupaj sta Marina zvlekla na stopnice. Potem je Bagari stopil po svoje stvari na teraso, ko se je vrnil v hišo, pa Vajde ni več našel nikjer, zato je odšel. Z Vajdo je prišel v stik šele naslednji dan, ko ga je ta poklical po telefonu.