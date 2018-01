Prodaja knjige Ogenj in bes kanadskega profesorja politične znanosti Randalla Hansena se je ob izidu leta 2008 dobro prodajala, z leti pa so se številke začele nižati. Vse do preteklega konca tedna, ko se je knjiga presenetljivo znašla na seznamu najbolje prodajanih. No, morda to tudi ni tako zelo presenetljivo, saj ima delno enak naslov kot velika uspešnica zadnjih dni, v kateri ameriški novinar piše o Beli hiši aktualnega predsednika, poročajo tuji mediji. »Takšnega zanimanja ni bilo že vse od njenega izida,« je za britanski Guardian Hansen komentiral vnovični uspeh svoje knjige »Ogenj in bes: zavezniško bombardiranje Nemčije, 1942-1945«.

Guardian poroča, da se je kanadski profesor ravno v času izida Wolffove knjige mudil v Washingtonu, kjer se je s kolegi šalil o enakem naslovu knjig. Po petkovi večerji je opazil, da je njegova knjiga v spletni trgovini Amazona med tremi najbolje prodajanimi. »Bilo mi je smešno, saj nisem mogel razumeti, kako bi lahko bili ljudje tako neumni, da bi zamešali ti dve knjigi,« se je namuznil.

V nekaj primerih se je očitno zgodilo prav to. »Prejel sem nekaj zanimivih komentarjev. Nekdo je tvitnil, da je po nesreči nabavil to knjigo in da je nikakor ne misli prebrati. Za kar, seveda, nisem jaz kriv,« je opisal. Nekaj ostalih kupcev je pri iskanju Wollfove uspešnice naletelo na njegov zgodovinski naslov in ga kupilo, ker jim je bil všeč. Zaenkrat ne ve, koliko izvodov knjige je prodal v zadnjih dneh, saj bo do podatkov prišel šele prihodnji mesec. A je zadovoljen, da se o njej spet govori.