»Če si v Sloveniji košarkarski trener ali igralec, sta vrhova zagotovo slovenska reprezentanca in Olimpija. Do zdaj nisem imel priložnosti voditi ne enega ne drugega moštva. Izziv, ki je pred menoj, bom poskušal zgrabiti z obema rokama in ga maksimalno izkoristiti.« S temi besedami se je javnosti danes v prostorih dvorane Stožice predstavil 52-letni Zoran Martić, ki je v ponedeljek na trenerskem mestu pri Petrolu Olimpiji zamenjal Gašperja Okorna. Pogodba, ki jo je podpisal, velja do konca sezone, a je ob tem hitro dodal, da ne bo težav s podaljšanjem, če bosta obe strani zadovoljni.

Čeprav je imel Zoran Martić pred prvo tekmo na voljo zgolj tri treninge, je v kratkem času dosegel tisto, kar si je želel – boljši skok in obrambo. Olimpija je predvsem zaradi tega v Fibini ligi prvakov ugnala Bayreuth, s čimer si je novi trener nemudoma zagotovil večji mir pri delu. »Situacija je specifična tako zame kot za igralce. Sam se šele spoznavam z napadalnimi shemami, principi v igri in filozofijo, ki jo je imel prejšnji trener. Veliko v igri ne bom menjal, saj za to ni časa. Nekaj stvari pa vseeno lahko popravimo. Igralcem sem takoj dal vedeti, da od njih pričakujem maksimalno profesionalnost, večjo disciplino v igri in odgovornejše predstave. Poudarek je na boljši obrambi in skoku.«

Želi si Hrovata iz lanske sezone Ena prvih stvari, ki jo je Martić storil po prihodu v klub, je bila menjava kapetana. Od sredine lanske sezone je to vlogo opravljal Gregor Hrovat, zdaj pa ga je zamenjal Domen Lorbek. »Z Gregorjem sem se pogovarjal in mu povedal, da mi je bilo zelo všeč, kako je igral v lanski sezoni. Prepričan sem bil, da bo dobil priložnost tudi v članski reprezentanci. Na nek način sem bil presenečen, da na koncu ni bil med dvanajsterico. Letos teh iger ni ponovil. Odkrito sem mu povedal, kaj mi ni všeč. Preveč se ukvarja z nekaterimi stvarmi, ki ne spadajo v njegov posel. Izrazil sem željo, da se obnaša in igra kot lani. Na nek način sem ga hotel tudi razbremeniti, da ne razmišlja o vlogi kapetana, temveč se posveti svojim predstavam. Ko igra tako, kot je sposoben, je izredno kakovosten, kar je pokazal nemudoma proti Bayreuthu. Če bo tako nadaljeval, bova odlično sodelovala in bom izjemno zadovoljen. Za kapetana sem določil Domna Lorbka, saj je najstarejši, najzrelejši in najbolj izkušen igralec ter edini, ki je igral za Olimpijo, ko je bila ta še v evroligi. Ta ekipa za kapetana potrebuje takšnega posameznika,« je pojasnil Martić. Da je moštvo dobro sprejelo novega trenerja, je bilo na tekmi proti Bayreuthu očitno, saj je sledilo njegovim navodilom. Nekdanji Olimpijin mladinski trener je priznal, da od igralcev ne pričakuje pravljičnih uspehov, temveč le tisto, kar so v danem trenutku sposobni. To je po njegovi oceni več, kar so prikazovali do zdaj. »Moč posameznega moštva definira njegov najšibkejši člen. Prav vsak posameznik, ki je pri Olimpiji, je pomemben. Reakcija igralcev je bila dobra in če bo tako tudi naprej, potem bomo na koncu zadovoljni vsi,« pravi Martić, ki se zaveda, da ljubljansko moštvo igra v peklenskem ritmu, a o tem ne misli govoriti. »Vse skupaj nima veliko smisla. A tako je in na to ne morem vplivati. To sem povedal tudi igralcem in tukaj se debata konča. Bomo pa v državnem prvenstvu izkoristili vse rezerve, po potrebi tudi igralce iz mladinskega pogona.«