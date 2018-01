Del avenije ob ruskem veleposlaništvu so preimenovali v Trg Borisa Nemcova, v čast in spomin februarja 2015 ubitemu oporečniku, poroča BBC. Tako naj bi se poklonili »ubitemu aktivistu za demokracijo«, so sporočili iz mestnega sveta, v katerem so odločitev sprejeli soglasno.

Nad »umazanim trikom« Američanov pa, pričakovano, Rusi niso zadovoljni. Po navedbah ruske tiskovne agencije Interfax jih poleg izbire imena zlasti moti še to, da so to ime izbrali ravno za ulico pred ruskim veleposlaništvom.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v sredo v odzivu dejal, da je imenovanje ulic v Washingtonu stvar lokalnih oblasti, čeprav se mu zdi, da do tega prihaja v času, ko bi se lahko milo rečeno odnosi med državama izboljšali.