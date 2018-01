Pismo, pod katerega so se podpisale francoske pisateljice, ustvarjalke, igralke, profesorice in druge, in je bilo objavljeno v torkovi izdaji francoskega časnika Le Monde, problematizira pretirano gonjo proti moškim, ki se je razvila zaradi razkritja spolnih škandalov v Hollywoodu. »Moške množično kaznujejo, mečejo iz služb, pa čeprav so se le dotaknili kakega kolena ali hoteli kateri ukrasti poljub,« piše v pismu. »Posilstvo je zločin, a poskus zapeljevanja, čeprav vztrajen ali neroden, to ni. Prav tako kot gentlemansko obnašanje moških ni šovinistični napad,« so poudarile podpisane Francozinje in se izrekle proti »novemu puritanstvu«.

Sovraštvo proti moškim in spolnosti Pismo poudarja, da, čeprav je povsem legitimno in tudi nujno spregovoriti o zlorabi moči nekaterih moških, je nenehno javno obtoževanje že preraslo vse meje. To namreč ustvarja podobo, da so ženske povsem brez moči in večne žrtve. »Kot ženske se ne prepoznavamo v takem feminizmu, ki gre prek obsojanja zlorabe moči še v sovraštvo proti moškim in spolnosti,« so še poudarile podpisnice pisma.

Spolno nasilje ni zgolj bolj vztrajno flirtanje »Zapisanih je nekaj napačnih in globoko žaljivih trditev,« se je danes na pismo odzvala francoska ministrica za enakost med spoloma Marlene Schiapa. Vlada ima namreč že sedaj težave s prepričevanjem žensk, da niso same krive, če jih v javnosti nadlegujejo neznani moški, ter da morajo takšne napade prijaviti policiji. Že včeraj se je na pismo odzvala tudi skupina okoli 30 aktivistk s Caroline De Haas na čelu. Podpisnice pisma so obtožile, da so namenoma pomešale »zapeljevanje, temelječe na spoštovanju in ugodju, z nasiljem«. Zapisale so, da spolno nasilje nikakor ni zgolj bolj vztrajno flirtanje. »V enem primeru gre za enakopravnost dveh oseb, ki spoštujeta želje eden drugega, kakršnekoli že so. Pri drugem pa gre za obravnavo nekoga, kot bi bil predmet, ne meneč se za njegove želje ali celo za privolitev,« so zapisale v odzivu. De Hasova je podpisnice obtožila še, da skušajo znova zgraditi zid tišine, ki se je končno začel rušiti. Spolni škandal Harveyja Weinsteina, ki je po desetletjih njegovih zlorab žensk v javnosti izbruhnil lani jeseni, je namreč opogumil tudi številne Francozinje, da so delile svoje zgodbe o spolnem nadlegovanju.