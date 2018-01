Pričanje Rodčenkova – ta velja za kronsko pričo, saj je kot nekdanji vodja protidopinškega laboratorija izdatno razkril početje v Rusiji – bo potekalo na daljavo, je danes za časnik Frankfurter Allgemeinne Zeitung potrdil njegov odvetnik Jim Walden. Zaslišanja se bodo predvidoma začela 22. januarja, Rodčenkov pa se bo na Cas vklopil preko video povezave.

Rodčenkov je po razkritju dopinga v Rusiji zbežal v ZDA in stanuje na tajni lokaciji, saj se boji maščevanja iz Rusije. Kazni ruskim športnikom je izrekel Mednarodni olimpijski komite (Mok) zaradi državno podprtega dopinškega sistema, vsi pa naj bi bili vključeni v dopinško afero na igrah v Sočiju 2014. Ker so nekateri še aktivni, bodo imeli na zaslišanju na Cas prednost, saj bi jim to še omogočilo, da nastopijo na igrah februarja v Pjongčangu.

CAS je že v sredo sporočil, da se izmed 43 obtoženih ruskih športnikov v primeru Soči 2014 ni pritožil le tekmovalec v bobu Maksim Belugin, prav tako pa pritožbe ni vložil Ruski olimpijski komite (ROC). Rusija je v tem postopku izgubila 13 od 33 medalj, ki jih je osvojila na OI 2014, s tem pa iz prvega padla na četrto mesto na lestvici dobitnikov odličij, za Norveško, Kanado in ZDA.

Vpogled v ozadje dogajanja v Rusiji razkriva tudi Netflixov dokumentarni film Icarus, v katerem je v glavni vlogi karizmatični Rodčenkov, ki že s kar komično sproščenostjo razlaga o tem, kako so bili ruski olimpijci sistematično dopingirani, menjanju vzorcev neposredno med olimpijskimi igrami in neučinkovitosti krovnih organizacij, ki so pravzaprav vir kršitev. Nekatere njegove trditve so seveda vprašljive, je pa bilo marsikaj potrjeno v neodvisnem poročilu svetovne protidopinške agencije Wade. Govora je o slovitem poročilu Richarda McLarna, vodje neodvisnega telesa, ki je preiskovala kršitve. Trditve so bile podkrepljene s forenzičnimi dokazi o poškodbah na stekleničkah z vzorci itd. Škandal je do temeljev pretresel olimpijsko gibanje, ni pa nikakor prvi podoben dogodek v zgodovini.