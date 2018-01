Da se telo in glava nekoliko spočijeta od »napornih« praznikov, zadostuje že kratek oddih; in zopet lahko vašemu telesu in umu pomagate najti ravnovesje.

Združite prijetno s koristnim in zaplavajte v vedno prijetno topli, zdravilni termalni vodi ter odpočijte svoje telo v številnih bazenih, whirlpoolih ali masažnih ležiščih zimske Termalne riviere. Otroci bodo navdušeni nad idejo, da dan preživite v bazenih. Veselje bo še toliko večje, saj so tukaj tudi tobogani in gusarska ladja, hitra reka, pa bazen z valovi….in zunaj tudi ledena ploskev za drsanje. Takšen enodnevni predlog je zagotovo največji »de-stres« program za otroke.

Dan za razvajanje Sicer pa imajo v Termah Čatež tudi razstrupljevalni 5-dnevni program, kjer pod vodstvom nutricionista in z vodeno skupinsko vadbo prečistite telo vseh strupov. Za zmanjšanje napetosti in sprostitev je priporočljiv obisk savne. Savnanje pospeši krvni obtok, v pomoč je tudi pri boju z nečisto kožo in pri odpravi odvečnih kilogramov. V čateških centrih dobrega počutja bodo poskrbeli za nepozabne trenutke, zlasti če jih boste na valentinovo preživeli v družbi najdražjih. Že nežen dotik po napornem vsakdanu je dovolj, da v vas prebudi prijetna občutja. V wellness centrih Term Čatež vas popeljejo v svet indijskih masaž, združijo spretne roke maserjev z naravnimi elementi – eteričnimi olji, aromatičnim blatom in s soljo. Pričarajo vam modrost starih evropskih kultur in vas razvajajo, kot so to počeli stari Rimljani in Irci na severu Evrope. Pravi recept za umiritev misli in telesa. V kolikor pa je vzrok vašega stresa zima in hladno vreme, pa preženite zimo s pustovanjem v Termah Čatež, kjer se bo pelo, plesalo, se veselilo; ne bo manjkalo tudi maskiranih kopalcev in seveda izbor najboljše pustne maske!