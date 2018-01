Šok terapija pri košarkarski Petrol Olimpiji je obrodila sadove. Potem ko je v ponedeljek popoldan Zoran Martić na mestu trenerja zamenjal Gašperja Okorna, so Ljubljančani pod njegovim vodstvom zabeležili prvo zmago. V 10. krogu Fibine lige prvakov je na gostovanju padel nemški Bayreuth, z zmago pa so zmaji štiri tekme pred koncem ohranili nekaj upanja na preboj v drugi del tekmovanja.

»Zanimata me predvsem boljša obramba in skok,« je pred obračunom poudaril Zoran Martić. Igralci so ga očitno dobro razumeli, saj so bili v obeh omenjenih elementih košarkarske igre boljši od nasprotnika. Z izjemo prvih dveh minut, po katerih je Martić takoj vzel minuto odmora, so na parketu delovali zbrano in agresivno. Visok ritem v obrambi je novi trener Olimpije vzdrževal predvsem s številnimi menjavami in tako že v prvi četrtini na parketu zamenjal deset igralcev. Edini, ki v prvem polčasu ni dobil priložnosti za igro, je bil Dražen Bubnič, a je bil zato v drugem eden ključnih posameznikov, saj je dosegel devet točk in štiri skoke, zbral pa tudi pet osebnih napak. Ljubljančani so bili v vodstvu od 8. do 37. minute, največ za 13 točk. Ko je Bayreuth tri minute pred koncem povedel za točko, se je zdelo, da se ponavlja stara zgodba, a so zmaji to pot zdržali in v izjemno napeti končnici, v kateri je Assem Marei žogo po zgrešenem metu za tri Bastiana Doretha v koš preusmeril po izteku igralnega časa, prišli do četrte zmage v ligi prvakov.

»Izjemno sem zadovoljen. Borili smo se od začetka do konca in vodili skoraj celotno tekmo. Skok in obramba sta bila naši prioriteti in vesel sem, da smo se tega držali. Poklon igralcem. Upam in verjamem, da bodo nadaljevali v takem ritmu tako na tekmah kot na treningih,« je po tekmi povedal Martić, ki je namesto Gregorja Hrovata za kapetana moštva izbral Domna Lorbka.

Ostali izidi 10. kroga v skupini C: Banvit – AEK 78:71 (Vidmar po 7 točk in skokov za Banvit), Venezia – Rosa Radom po podaljšku 102:93, Estudiantes – Strasbourg 81:65, vrstni red: Banvit 7-3, Estudiantes, Venezia in Bayreuth po 6-4, Strasbourg in AEK po 5-5, Olimpija 4-6, Rosa Radom 1-9.