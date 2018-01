V Društvu za Združene narode za Slovenijo, v Svetovnem slovenskem kongresu in v Slovenski izseljenski matici so razočarani. Konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta se bodo morali izseliti iz prostorov na Cankarjevi cesti v središču Ljubljane, kjer domujejo vse od ustanovitve. Država, ki je lastnik prostorov, namreč namerava te prodati Banki Slovenije. »Vsi izseljenci vedo, kje so naši prostori, in sedanja lokacija je za njih najlažje dostopna. Kadar pridejo v Ljubljano, so v centru mesta in imajo samo korak do nas,« nam je dejal predsednik Slovenske izs