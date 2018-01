Po Židanovi objavi se je na twitterju usulo predlogov izboljšave in dodatnega poslovenjenja Židanovega osnutka; nekdo je celo pripisal, da takšnega zagona pri Slovencih ni bilo opaziti od Trubarja naprej… Skupni imenovalec teh pripomb pa je bil, da so predlog kmetijskega ministra »razsuli«, kar glede na osnutek (glej fotografijo) res ni bilo težko.

Bodimo razumevajoči do ministra in recimo, da ga je njegov uspeh preveč prevzel in ga je zato zaneslo v vode, kjer ni prav domač. Bomo pa gotovo manj prizanesljivi, če se bo kot morebitni bodoči predsednik vlade takole loteval še kakšnega drugega, bistveno bolj resnega in usodnega problema države.

N. N.