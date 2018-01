Rast v skorajda vseh večjih svetovnih regijah

V preteklem letu smo bili priča pozitivnim gospodarskim rastem v skorajda vseh večjih svetovnih regijah, sinhrono so se odzvali tudi domala vsi pomembni svetovni finančni trgi ter cene mnogih finančnih instrumentov. Tako so v preteklem letu pridobili vrednost delniški indeksi v ZDA, Evropi ter tudi trgi v razvoju. Ameriška SP500 in industrijski Dow Jones sta, preračunano v evre, pridobila 4,77 in 9,73 odstotka vrednosti, medtem ko je indeks, sestavljen iz ameriških tehnoloških delnic Nasdaq, pridobil 12,51 odstotka. Več kot 12,5 odstotka je pridobil tudi nemški borzni indeks DAX. Na Daljnem vzhodu pa so trgi lani največ pridobili. Tako je indeks AC Asia ex Japan, ki vključuje azijske trge in trge v razvoju z izjemo japonskega, pridobil 21,69 odstotka, preračunano v evre.