Dogajali so se posamezni vžigi, ki se ob ravnanju z nevarnimi snovmi oziroma pri pripravi odpadkov (kot je recimo mletje) lahko zgodijo. To so obvladljive situacije, na katere so zaposleni v Kemisu popolnoma pripravljeni in usposobljeni za hitro in učinkovito posredovanje. Prav tako ne drži trditev, da v Kemisu ni bilo avtomatskih gasilnikov. Bili so povsod tam, kjer je to zahteval požarni načrt, in zaposleni so bili usposobljeni za ravnanje z njimi. Prav tako je Kemis imel organizirano požarno stražo v skladu z zakonodajo in tehnološkimi postopki, torej je trditev, da Kemis ni imel organizirane požarne straže, neresnična. Prav tako je neresnična trditev, da odgovorni iz Kemisa nismo zagotovili zamašitve kanalizacijskih jaškov s čepi. Čep smo vstavili v kanalizacijo takoj po požaru in požarne vode niso stekle v Tojnico zaradi tega, ker nismo zamašili kanalizacije, temveč so stekle v potok prek roba cestišča, ker je bila kanalizacija začepljena. Prav tako ne drži, da bi moral v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem Kemis hraniti podatke o vrstah in količinah odpadkov zunaj objekta. V okoljevarstvenem dovoljenju je zapisano, da mora Kemis redno shranjevati tako imenovane »back up« podatke, kar smo imeli urejeno v požarno varni serverski sobi, ki pa žal ni zdržala zaradi visokih temperatur ob požaru. Vendar smo vseeno kmalu po požaru rekonstruirali tako vrsto kot količine odpadkov, ki so zgoreli v požaru.

Alenka Dimic iz svojih konstruktov skleni, da se je v Kemisu dogajala cela vrsta malomarnosti. Od požara naprej imamo v Kemisu celo vrsto inšpekcij od kriminalističnih do okoljskih, ki niso ugotovile nobenega kršenje zakonodaje oziroma malomarnega vedenja Kemisa pred požarom in po njem. Alenka Dimic trdi, da je območje Kemisa v Naturi 2000, kar seveda ne drži, kar lahko ugotovi vsakdo, ki si ogleda zemljevid območij Nature 2000 v Sloveniji.

Emil Nanut, direktor Kemisa