Potem ko je v Cerknem završalo, da se morajo mladi do konca februarja izseliti iz stavbe, kjer domuje njihov cerkljanski alternativni mladinski klub C. M. A. K, si je Hotel Cerkno premislil. Z rušenjem stavbe so pripravljeni počakati še leto dni. V tem času imajo občina Cerkno in mladi čas, da poiščejo novo lokacijo. Aktivisti v mladinskem klubu o enoletnem podaljšanju danes še niso bili uradno obveščeni, zato novice niso želeli javno komentirati.

»Informacija drži. Skupaj z občino Cerkno, ki je najemnik prostorov, smo se dogovorili, da prekličemo odstop od pogodbe, zato je dosedanja najemna pogodba še vedno v veljavi. Hkrati pa smo podali vlogo na upravno enoto za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja za rušitev objekta, in sicer za obdobje 12 mesecev,« je dvome danes razblinila direktorica Hotela Cerkno Manuela Božič Badalič.

Da bodo morali nekoč zapustiti te prostore, je bilo mladim jasno. Že ob vselitvi pred enajstimi leti so bili prostori začasni, pred dvema letoma pa je Hotel Cerkno pridobil tudi gradbeno dovoljenje za rušenje stavbe. Vanjo v zadnjih letih niso vlagali, omejevala pa jim je tudi dostop do zemljišča, kjer ima hotel dve vrtini za termalno vodo. Po prvotnih načrtih so nameravali v Hotelu Cerkno že letos popolnoma prenoviti hotel, a so po premisleku prenovo odložili na leto 2019, letošnje leto pa bodo namenili pripravi načrtov in pridobivanju dovoljenj. Bržkone je odlog obnove tudi razlog, da je hotel stopil korak nazaj in odložil rušenje.

Pred občino (in mladimi) je zdaj naloga, da poiščejo 150 kvadratnih metrov velik prostor, s čimer bi center ohranil status mladinskega centra in možnost pridobivanja sredstev na razpisih. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da si po 21 letih delovanja mladi tokrat želijo stalnih prostorov in ne vnovične začasnosti. Cerkljanski župan Jurij Kavčič je že prejšnji teden pojasnil, da iskanje nove lokacije ne bo enostavno. Trenutno je nimajo v rokavu, čeprav so v neposredni bližini sedanjega mladinskega kluba vsaj tri prazne hiše. Težava je, da so preveč v središču mesta in da jih lastniki nočejo prodati za ta namen.