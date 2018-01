Priljubljen otroški festival, ki že deseto leto zapored prinaša na pragu novega leta Ljubljani tri tedne živahnega kulturnega dogajanja za otroke vseh starosti, bo okrogli jubilej praznoval v znamenju poezije. Na 45 prizoriščih se bo med 20. januarjem in 8. februarjem zvrstilo kar 170 s poezijo obarvanih predstav, filmov in delavnic, ki jih pripravlja 170 producentov. Brezplačne vstopnice bodo na voljo to soboto, 13. januarja, od 11. do 16. ure v Festivalni dvorani.

Posameznikom bo na voljo približno polovica od 16.588 brezplačnih vstopnic za prireditve; druga polovica jih bo namenjena organiziranim skupinam otrok iz vrtcev in šol. Slednjim se letos za vstopnice ne bo treba postaviti v vrsto, saj bodo prijave sprejemali prek spleta. Morebitni ostanek v soboto nerazdeljenih vstopnic za posameznike bo na voljo v prodajni galeriji Slovenskega mladinskega gledališča na Trgu francoske revolucije 5 oziroma uro pred začetkom prireditev. Vsak odrasel obiskovalec lahko v soboto prevzame največ pet vstopnic za največ tri prireditve.

Lani 17.000 obiskovalcev

Festival Bobri prireja Mestna občina Ljubljana. Na svojem začetku je z brezplačnimi vstopnicami razveselil okrog 7000 mladih, lani že več kot 17.000 obiskovalcev. Doslej so ga kot rdeča nit zaznamovale predstavitve knjig, likovne umetnosti, filma, glasbe, arhitekture in oblikovanja, ekologije in večkulturnosti, letos pa bo to poezija, ki jo bodo obiskovalcem poskušali približati igrivo in zabavno, je poudarila vodja občinskega oddelka za kulturo Mateja Demšič.

V svet poezije bodo obiskovalci vstopali prek različnih glasbenih, gledaliških, knjižnih in filmskih dogodkov, na številnih delavnicah se bodo z njo poigrali, iskali rime in kovali svoje, je predstavitev programa dopolnil direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič Syed, ki na festivalu sodeluje od začetka. Odprtje festivala bo tudi tokrat 20. januarja v Slovenskem mladinskem gledališču. V predstavi Sonce in sončnice po vsem svetu bodo lahko obiskovalci prisluhnili uglasbeni poeziji Toneta Pavčka. Verzom slovenskih pesnikov bodo prisluhnili tudi na sklepni prireditvi, ki bo na slovenski kulturni praznik v Centru urbane kulture Kino Šiška.

Bobri bodo otroke razveseljevali tudi v Domžalah in Sežani. V Kinodvoru znova pripravljajo Bobrov dnevnik, ki bo otrokom pomagal ohranjati spomine in vanj beležiti festivalske vtise. Že tretje leto bodo v sklopu projekta Bobrove mlade oči šolarji treh ljubljanskih šol festival spremljali tudi kot pisci kritik, novinarskih prispevkov, snemalci reportaž, fotografi in sodelujoči na prireditvah. Hkrati se bodo Bobri znova pridružili mednarodnemu projektu Small size dnevi, z nekaj predstavami bodo sodelovali s spletno platformo Zlata paličica, v prenovljenih prostorih Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih pa bo na ogled razstava preteklih festivalov.