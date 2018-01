Valter Šmid se je še pred kratkim v medijih izpostavljal kot eden zelo redkih ali celo edini podjetnik pri nas, ki ima erotični salon, v katerem legalno ponujajo spolne odnose. Rad je povedal, da so delavke v salonu Superbus v Novem mestu redno zaposlene, da je strankam na voljo uradni cenik in da za spolne storitve, kot za vsake druge, izdaja račune. Zdaj je 35-letnik sedel na zatožno klop ljubljanskega sodišča, obtožen trgovine z ljudmi zaradi izkoriščanja prostitucije, poleg njega pa tudi njegova nekdanja partnerka, 38-letna Ana Šmid in sedanja žena, 42-letna Danijela Šmid. Na vprašanje sodnice Dejane Fekonja, ali priznavajo očitke tožilstva, so vsi po vrsti odgovorili nikalno. Zato se bo sredi februarja začelo sojenje.

Gladovna stavka

Sodnica je sicer Šmida najprej povprašala, ali v priporu (tam je od 21. junija lani) še vedno gladovno stavka. Prikimal je in razložil, da zato, ker ima zaradi tamkajšnje prehrane zdravstvene težave. A odrekanje očitno ni prehudo, saj so mu 20. decembra, ob uradnem začetku stavke, namerili 62,9 kilograma, 3. januarja pa okroglih 62. Fekonja ga je podučila, da mu lahko hrano tudi dostavljajo »od zunaj«, vendar na njegove stroške. Ker je to možno le ob njenem pristanku, mu je dala tudi uradno soglasje, ostalo pa bo moral urediti v priporu. Potem so prešli na osebne podatke. Šmid (končanih ima šest razredov osnovne šole) je razložil, da je bil v preteklosti že obsojen na pogojno kazen zaradi nasilništva in posilstva. Nepravnomočna pa je še sodba, ki so mu jo izrekli v Kopru, kot je bilo slišati na sodišču, je zaradi droge dobil štiri leta in pol. V isti zadevi v Kopru je bila diplomirana ekonomistka Ana Šmid obsojena na leto zapora, medtem ko Danijela, magistra informacijske tehnologije, ki je stalno prijavljena v srbskem Novem Sadu, začasno pa v Ljubljani, še ni bila kaznovana. Ima pa še odprt kazenski postopek v Srbiji zaradi zlorabe položaja. Glavna obravnava jo čaka konec meseca.

In česa so obtoženi v ljubljanskem primeru? Jože Levašič s specializiranega tožilstva Valterju in Ani Šmid očita, da sta od začetka leta 2012 do sredine februarja 2016 sodelovala pri prostituciji petih žensk, med njimi tudi Danijele, ki se je takrat še pisala Jolić. Prek podjetja Superbus, nega telesa, Ana Šmid s.p. naj bi iskala ženske, ki bi delale kot erotične maserke, in jim obljubljala dober mesečni zaslužek. Ko so te privolile, sta določila, kje bodo delale (v lokalih v Novem mestu, Trebnjem, Luciji, Kopru ali Ljubljani), jim določila delovnik (vse dni, razen nedelje, med 9. in 20. uro) in cenik (od 30 evrov naprej). Ponudbo sta oglaševala, skrbela, da je bilo strank dovolj, ženske nadzorovala in se potrudila, da je šel del zaslužka, po oceni tožilstva več kot polovica, v njun žep. Tako naj bi s prostituiranjem petih deklet zaslužila najmanj 12.850 evrov.

Kot kaže, so se pozneje vloge nekoliko zamenjale. Od začetka maja 2016 do 20. junija lani, ko je trojico pridržala policija, je Anino mesto zasedla Danijela. Prek firme Superbus NM, nega telesa, Danijela Šmid s.p. naj bi po trditvah tožilstva z Valterjem po Srbiji, Kosovu in Sloveniji novačila ženske v stiski in jim obljubljala lepe zaslužke. Organizirala naj bi, da so prišle v Ljubljano oziroma Novo mesto, kjer sta imela lokala, ter se nato okoriščala na račun prodaje njihovega telesa. Ena od žrtev naj bi na primer imela doma bolnega moža in mladoletna otroka, denarja pa bolj malo, druga naj bi bila v preteklosti žrtev spolne zlorabe in zato v duševni stiski. Po oceni tožilca Levašiča sta zlorabila njihovo dostojanstvo in podrejeni položaj, saj jim nista zagotovila poštenih in pravičnih delovnih pogojev niti socialne ali zdravstvene varnosti.