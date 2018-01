Donald Trump je imel v torek pred sodnikovo odločitvijo odmevni sestanek z vodilnimi kongresniki obeh strank o priseljevanju, na katerem je bila usoda teh tako imenovanih sanjačev glavna tema razprav. Trumpova ukinitev zaščite pred izgonom, ki jo je leta 2012 uvedel predsednik Barack Obama, je postavila v nevarnost okrog 700.000 ljudi, ki so praktično Američani, če že nimajo vseh papirjev. Njihovi zaščitniki so demokrati, ki grozijo, da brez zakonske ureditve njihovega statusa ne bodo sodelovali pri reformi priseljevanja, niti pri sprejemanju proračunskih zakonov.

Trump se je v torek strinjal, da bodo vprašanje priseljevanja reševali v dveh fazah. Najprej zaščita sanjačev z nekaj drugimi vprašanji, kot je odprava loterije za izdajanje dovoljenj za delo in bivanje, nato pa celovita reforma. Vendar pa se je že danes pokazalo, da so bile napovedi dogovora preveč optimistične, ker je Trump v tvitu vztrajal, da rešitve sanjačev ne bo brez mejnega zidu, ki ga imajo demokrati za neumno in neučinkovito zapravljanje denarja.