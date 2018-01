Mjanmarska vojska priznala vpletenost v poboje Rohingov

Mjanmarska vojska je danes sporočila, da so mjanmarski vojaki in vaščani odgovorni za smrt desetih pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya septembra lani, katerih trupla so minuli mesec našli v množičnem grobišču v mjanmarski zvezni državi Rakhine. Kot so še sporočili, bodo odgovorne za njihovo smrt kaznovali v skladu z zakonodajo.