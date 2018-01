Raziskava, ki sta jo izvedla Kalifornijska univerza in Mednarodni inštitut za dobrobit živali, je pokazala, da 16,2 odstotka Američanov, ki so v njej sodelovali, ob katastrofi ne bi zapustilo svojega doma brez ljubljenčkov. Nekateri lastniki bi celo tvegali svoje življenje, da bi rešili svojo živalco. Med gozdnim požarom v Avstraliji leta 2009 je lastnik psa raje skočil iz reševalnega helikopterja, kot da bi za seboj pustil svojega kosmatinca. Oba so rešili, v nekaterih primerih pa so imetniki domačih živali med reševanjem slednjih celo izgubili življenje.

Priprava evakuacijskih ukrepov Vsi, ki imamo domače ljubljenčke, dobro vemo, da so ti pomembni člani družine. Zato bi tudi zanje, ne le za ljudi, morali imeti načrt evakuacije med požarom, poplavo ali drugo katastrofo, opozarjajo varnostni izvedenci. Skupaj z družinskimi člani pripravite načrt – opišite ukrepe, zadolžitve in zasilne izhode iz doma -, ter ga obesite na vidno mesto. Za vsako žival naj bo zadolžen en odrasli član gospodinjstva, da se izognete kaotičnemu iskanju ljubljenčkov med nevarnostjo. Če ljubljenček potrebuje transporter, ga hranite na dosegu. V izrednih razmerah, ki zahtevajo hitro ukrepanje, ne boste imeli časa za iskanje v oddaljenih delih doma, kot sta garaža ali klet.

Kaj narediti, če se od ljubljenčka ločite Tudi v primeru, ko ste se morali od ljubljenčka ločiti, denimo med nujno evakuacijo ali če ste bili v času katastrofe od doma, obstajajo možnosti za rešitev. Na vrata ali okna z velikimi črkami napišite, koliko domačih živalic je v hiši in katere vrste, da reševalci vidijo, koga vse je treba rešiti. Lastniki bi morali imeti tudi urejeno dokumentacijo o svojih ljubljenčkih – veterinarske izvide, morebitne pogodbe o zavarovanju in številko čipa -, najbolje v elektronski obliki in shranjene v oblaku, da do njih dostopate iz katere koli komunikacijske naprave. Ne pozabite na zdravila, če jih mora kosmatinec jemati, in pripravite zalogo teh na dosegu roke.