Barve draguljev so tople in vabljive ter se odlično skladajo s številnimi drugimi barvami, nevtralnimi odtenki in potiski. Tudi vodilni napovedovalci barvnih trendov za leto 2018, kot sta Sherwin-Williams in Pantone, so letos v ospredje postavili prav te – prvi intenzivno turkizno z imenom Oceanside in drugi dramatično vijolično, imenovano Ultra Violet. Četudi vas morda skrbi, da bi temni odtenki prevladali v interjerju, so barve draguljev primerne za vsak dom, ne glede na to, ali je vaš slog živahen in drzen ali pa bolj nevtralen. Če v teh tonih ne želite prebarvati sten, lahko uporabite samo barvne poudarke na tekstilnih izdelkih ali dekoraciji.

V dnevni sobi Če iščete način, kako osvetliti dnevno sobo, izberite en sam kos pohištva v barvi draguljev. Čeprav so te barve običajno drzne, odlično delujejo na pohištvu, ki je v dnevnem prostoru v središču pozornosti. Tako je na primer zofa s smaragdno zeleno prevleko vizualni magnet v sicer nevtralno urejeni sobi. Niste pripravljeni kupiti novega pohištva v modnih odtenkih? Nič zato, tudi okrasne blazine draguljastih barv so v odličnem kontrastu z nevpadljivimi nevtralnimi toni.

V spalnici Postelje, posteljna vzglavja in zavese so odlične možnosti za vključitev drznih draguljastih odtenkov, ki jih drugje v domu ne bi uporabili, v spalnico. Za večino ljudi je spalnica njihovo svetišče, zato bogate barve v njej ustvarjajo občutek udobnega razkošja. Posteljni okvirji ali vzglavja iz tkanin v bogatih tonih vzbujajo pozornost, prav tako denimo klopca ob posteljnem vznožju s prevleko ali blazinami v drznih odtenkih, ne da bi bil prostor barvno preobremenjen. Za piko na i ali kot samostojen barvni poudarek v spalnici pa služijo enobarvne ali vzorčaste zavese.

V kuhinji Ni vam treba obnoviti cele kuhinje in vanjo vgraditi vijoličnih omaric in turkiznega kuhinjskega otoka, temveč vanjo dodajte le majhne drzne barvne poudarke. Vtis modno obarvanega prostora dosežete z barvnimi ploščicami, sveže pobarvano steno ali drzno tapeto. Najboljše pri teh načinih barvne osvežitve je, da lahko nadzorujete, koliko modnih barv želite uporabiti. Vse ploščice nad kuhinjskim pultom lahko denimo zamenjate s takimi v modni safirni barvi ali pa jih položite le nad kuhalno površino, medtem ko naj druge ostanejo v nevtralnem odtenku. V modno vijolično prepleskajte le izpostavljeno steno ali pa nanjo prilepite tapeto v drznem barvnem vzorcu.