»Samo v zadnjih treh dneh smo izdali več cepiva proti gripi kot v lanski sezoni v decembru 2016 in januarju 2017 skupaj,« so za STA pojasnili na NIJZ. Letos so izvajalcem cepljenja, to so zdravstveni domovi in območne enote NIJZ, izdali že več kot 97.000 odmerkov cepiva, v sezoni 2016/2017 pa so skupno izdali 86.743 odmerkov cepiva.

Kot so pojasnili, so izvajalci cepljenja prejeli cepivo proti gripi glede na naročila, ki so jih posredovali. Dodatna naročila za cepivo, ki so jih prejeli v zadnjih treh dneh, so na NIJZ že realizirali oziroma jih še bodo v naslednjih dneh glede na razpoložljive zaloge. »Naročila in povpraševanje za cepivo proti gripi od izvajalcev cepljenja zbiramo, hkrati pa preverjamo možnost dodatne dobave cepiva v Slovenijo, če bi bilo to treba,« so dodali.

Ob tem so na NIJZ spomnili, da cepljenje poteka v vseh njihovih območnih enotah. Seznam enot in delovni čas je dosegljiv tukaj.

Zaradi velike zasedenosti in povpraševanja za cepljenje na ljubljanski območni enoti pa so se odločili, da se za cepljenje proti gripi ne bo več treba naročiti prek telefona, ampak se lahko vsi zainteresirani pridejo cepiti brez predhodnega telefonskega naročila, in sicer vsak delovnik med 8. in 12. uro.