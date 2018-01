Ko gre za vrtnarske trende v letu 2018, so pri Greenhouse People sestavili uporaben vodič, ki nas opozarja na sajenje, barve in dizajn hišne okolice – od zdravilnih domačih rastlin in zelenja v interjerju do nasvetov za življenje na prostem. Lahko kateri od njih postane vaša vrtna novoletna zaobljuba?

Japonska umetnost wabi-sabi Navdušujoč novi način dojemanja vrta, ki nam močno olajša običajna opravila v njem, se imenuje wabi-sabi. Gre za umetnost, ki jo na Japonskem prakticirajo že od 15. stoletja – sprejemanje naravnega cikla rasti, odmiranja in smrti. Njeno bistvo je uravnoteženje med naravo in skrbjo, zato mirne duše sedite, se sprostite in občudujte lepoto svojega vrta z vsemi njegovimi nepravilnostmi. Preraščene trajnice, z mahom prekrito kamenje, zarjavela vrtna vrata in od vremena načeti lonci za cvetlice so nenadoma v velikem trendu.

Življenje na prostem Že lansko leto smo bili priče naraščajočemu trendu življenja na prostem, čemur so sledili izdelovalci vrtnega pohištva, žarov in vrtnih dodatkov. Preživljanje prostega časa in kuhanje na vrtu bo tudi letos uspešnica spomladanske in poletne sezone – idealno za tiste, ki imajo majhne domove, a dovolj velik vrt, kjer lahko počivate, pripravljate jedi in zabavate goste. Ustvarite si prijeten kotiček z udobnim pohištvom in razpoloženjsko razsvetljavo, ter ga dopolnite s pogreznjenim ognjiščem, žarom ali pečico za pico.

Barve vegetacije Napovedovalci barvnih trendov pri podjetju za izdelovanje barv Pantone so za letošnje leto sestavili idealno barvno paleto za vrt. Verdure, kot se imenuje, prinaša barve, ki jih običajno najdemo v bogati vegetaciji in gozdovih: vijolično barvo jagodičevja, rdečo, zelo svetlo turkizno in listnato zeleno. Poudarke v teh odtenkih izpostavite z glinenimi cvetličnimi lončki, v katere posadite vijolično obarvane dišavnice, denimo sivko, rožmarin ali tajsko baziliko. Če imate leseno pohištvo ali ograjo, jim podarite novo življenje s premazom svetle turkizne barve, ki lepo dopolnjuje barvne nianse vrtnih rastlin.

Vzgajajte lasten pridelek Veganstvo je eden najhitreje rastočih gibanj življenjskega sloga. Zaradi naraščajočih cen hrane in zanimanja za vzgajanje lastnega organskega pridelka, bo letošnje leto še bolj v znamenju samopridelave. Če se želite sami oskrbovati z zelenjavo, pomislite na rastlinjak, kjer lahko svež zelenjavni in sadni pridelek gojite praktično čez vse leto. Kadar imate na vrtu le malo prostora, izberite zelenjavo, ki raste navpično, recimo fižol, grah, bučke, paradižnik … Listna solata, začimbnice in paradižnik dobro uspevajo tudi v zabojčkih na okenskih policah.

Zdravju prijazne notranje rastline Okrasne notranje rastline so spet velik trend, in to ne zgolj zaradi estetskih razlogov. Poleg tega da zrak očistijo škodljivih snovi, lahko tudi zmanjšajo stres, uravnavajo vlažnost in znižajo zvočno onesnaženje. Če si želite bolje spati, postavite v spalnico taščin jezik, ki sprošča kisik in prispeva k boljšemu zraku. Aloja vera je primerna za kuhinjo, kjer nevtralizira benzen iz detergentov in plastike. Spet so v modi viseči cvetlični lončki, kakršni so bili priljubljeni v 70. letih prejšnjega stoletja. Za kar največji učinek združite skupino lončkov različnih barv, oblik in tekstur.