Govorice o cosagashu, kar v stari keltščini pomeni občutje zavetja, zaščite in topline, je sprožila kar nacionalna škotska turistična organizacija VisitScotland, ki je izdala sporočilo za javnost, v katerem je navedla, da bo ta vodilni trend letošnjega leta.

Viski namesto čaja

Navsezadnje cosagach sploh ni inovativna zamisel – gre praktično za hygge, le da volnene odeje zamenjuje tartan, skodelico čaja pa viski. Oba življenjska sloga pa poudarjata mirno domače zavetje ob odprtem ognjišču, srkanje toplih napitkov in uživanje v lepoti narave. S to razliko, da škotska turistična organizacija gretje ob kaminu priporoča po tistem, ko ste se srečali s prijatelji in raziskali čudovito naravno okolje. Škotsko, seveda. Nič ni tako udobnega, kot Škotska pozimi, so zapisali iznajdljivi turistični delavci.