Poskušala je pomagati psu, ki ga je peljala na sprehod. Reka jo je odnesla več kot dvesto metrov do večje skale na sredi struge, kjer se ji je uspelo obdržati in je začela klicati na pomoč. Krike je slišal bližnji sosed in sprožil reševalno akcijo. »Res, rešila sva jo v zadnjem trenutku. Bila je pri sebi, a čisto v šoku. Zdaj je že doma, oglasila se je tudi pri meni in se zahvalila,« je še dejal Mali. Lani je prejel medaljo za hrabrost, ker je skupaj s kolegi s poledenele strehe osnovne šole rešil mladoletno deklico, ki je hotela storiti samomor.

Danes so mu pomagali kolegi gasilci iz Kamniške Bistrice in Kamnika ter policistki PP Kamnik. Skupaj so povsem nemočno žensko z lestvijo in vrvmi potegnili na suho in ji, brez dvoma, s hitrim in požrtvovalnim, hrabrim posredovanjem rešili življenje. Ker je bila v vodi več kot 20 minut, so jo zaradi podhladitve odpeljali tudi v ljubljanski klinični center. »Imela je tudi precej sreče, da ni udarila v katero od skal pod mostom, ko jo je nosila voda, ki ima te dni morda največ sedem stopinj,« je povedal Iztok Čebašek, urednik lokalnega portala Kamnik.info. Čebašek je bil tudi med prvimi na kraju dramatičnega dogajanja. Kužka so našli policisti in ga prav tako nepoškodovanega vrnili presrečni lastnici, ki bo odslej praznovala dva rojstna dneva. Eden bo namreč tudi današnji 10. januar.