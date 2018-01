Dva novinarja in snemalca so na terenu iskali podatke o Dijani Đuđić, ki je največji slovenski opozicijski stranki SDS posodila 450.000 evrov. Zvonili so na njenem domačem naslovu, nato pa mimoidoče spraševali, če kaj vedo o njej, nakar je do njih pristopila lokalna policija. Kot poroča 24 ur, so policisti novinarski ekipi, ki je sicer bosansko-hrvaško mejo prečkala brez težav, dejali, naj gre z njimi na policijsko postajo, sicer jih bodo odpeljali s silo. Menda naj bi organi pregona na kraj dogodka prispeli potem, ko so prejeli več prijav, da je v Prijedoru slovenska novinarska ekipa. Novinarje je policija pridržala na podlagi suma terorizma. Po približno polurnem zaslišanju so jih izpustili na prostost.

Da ne bo nejasnosti: V Prijedoru sva novinar in novinarka ter dva snemalca. Niso nas aretirali, morali pa smo se odpeljati za pol. avtomobilom na postajo, sicer bi nas privedli s silo. Morali smo pojasniti, kaj tu počnemo, po kakšni uri so nam vrnili dokumente in lahko smo odšli. — Miha Orešnik (@MihaOresnik) 10 January 2018