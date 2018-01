V vsaki še tako zanikrni koči strežejo značilne zimske kmečke specialitete, ki utrujenemu smučarju vrnejo moči za prijetno smuko. Vsak, ki je kdaj smučal v Avstriji, se je zagotovo srečal z vlivanci z različnimi prilogami oziroma omakami. Po nemško se jim pravi Spatzen, Spätzle ali Spätzli in so stara alemanska oziroma švabska jed, ki je ostala priljubljena do dandanes. Ime je zanimivo, saj Spatz po nemško pomeni vrabec, jed pa so v davnini tako poimenovali zato, ker so se jim majhne kuhane testene kepice zdele podobne vrabčkom, torej Spätzlom. Drobnejši različici enake jedi pravijo tudi Knöpfle, torej gumbki. Jed je v Nemčiji tako priljubljena, da je samo v industrijskih obratih vsako leto pripravijo kar 40.000 ton, vsako spodobno gospodinjstvo pa premore poseben kuhinjski pripomoček, namenjen izključno izdelavi teh švabskih vlivancev. Enako jed poznajo tudi drugod, denimo v Alzaciji, pa tudi na Madžarskem, kjer vodne vlivance s tujko imenujejo nokedli, na Slovaškem pa so halušky sploh ena najbolj tipičnih narodnih jedi. Slovaki jih pripravljajo tudi s kislim zeljem, predvsem pa z bryndzo, kakor imenujejo mehak kremast ovčji sir z značilno močnejšo, a prijetno aromo, zabelijo pa jih z ocvirki. Nemške oziroma avstrijske različice so številne, z mesom, sirom, zelenjavo, gobami ali z vsem naštetim, z golažem in drugimi omakami, pripravljajo celo sladke različice. V kakšni planinski oziroma smučarski koči vam jih bodo praviloma postregli kar v vroči litoželezni ponvici. Nemci so na svoje Spätzle vsaj tako ponosni kot Slovenci na potico in prirejajo različne festivale in kulinarične dogodke, posvečene tej jedi. »Vrabčki« so omenjeni v številnih literarnih delih, denimo v romanu Die Geschichte von den sieben Schwaben iz leta 1827, kjer piše, da Švabi vsak dan jedo petkrat, in sicer petkrat juho, vsaj dvakrat pa zraven še Knöpfle ali Spätzle. Odlične boste pripravili po tokratnem receptu.

Ponev z vodnimi vlivanci 300 g ostre moke, 2 jajci, približno 2 dl mleka, 2 žlici oljčnega olja, 1 žličko morske soli. Za omako še 1 večjo (rdečo) čebulo (ali ustrezno količino pora), 1 podolgovato rdečo papriko, nekaj rezin kuhanega ali kraškega pršuta (po želji), 3 žlice oljčnega olja, 4 žlice smetane za kuhanje, 60 g sveže naribanega parmezana, morsko sol, sveže zmlet poper, šopek drobnjaka ali peteršilja. V velikem loncu pristavimo rahlo osoljeno vodo za kuhanje testenin. V skledi zmešamo vse sestavine za testo in jih stepemo s kuhalnico. Gladko testo predenemo na kuhinjsko desko z ročajem, potem pa z nožem neposredno v krop, ki naj komaj opazno vre, krhamo tanke vlivance. Če je testo redkejše, si lahko pomagamo z ribežnom z velikimi luknjami, skozi katere potiskamo testene svaljke naravnost v krop. Z dna posode jih po potrebi ločimo z lopatico in jih počasi kuhamo 5–6 minut oziroma toliko, da priplavajo na površino. Medtem čebulo olupimo in narežemo na kolesca. Očistimo in na koščke narežemo tudi papriko, pršut narežemo na krpice. V ponvi na olju popražimo narezano čebulo, papriko in pršut. Kuhane vlivance odcedimo, prelijemo z mrzlo vodo, da se ne sprimejo, in še enkrat dobro odcedimo. Drobnjak ali peteršilj operemo in drobno narežemo. V veliki ponvi segrejemo smetano za kuhanje, na njej segrejemo odcejene vlivance in jih nekoliko popečemo. Po potrebi jih posolimo in začinimo s sveže mletim poprom. Primešamo praženo mešanico čebule, paprike in pršuta ter posujemo z naribanim sirom in drobnjakom. Jed še vročo postavimo na mizo kar v ponvi z leseno lopatko in ponudimo kot krepko zimsko samostojno jed, h kateri lahko postrežemo sezonsko solato, denimo radič ali zelje.