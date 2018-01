Kot so danes sporočili s PU Maribor, naj bi do streljanja prišlo med 2.30 in 2.35. Neznani voznik z neznanim vozilom naj bi v Stražunskem gozdu prehitel vozilo 34-letnega Mariborčana in med prehitevanjem naj bi neznana oseba večkrat ustrelila proti njegovemu vozilu in vozilo tudi nekajkrat zadela.

Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila o tem dejanju.

Po poročanju spletne izdaje časnika Večer je zadevo policiji prijavil oškodovanec sam, na njegovem avtomobilu pa naj bi bile vidne vsaj tri strelne luknje, razbiti sta tudi dve okenski stekli. Po neuradnih navedbah naj bi bili obe osebi v tem avtomobilu pod vplivom alkohola.

Policija prijavo po pisanju Večera obravnava kot poskus uboja.