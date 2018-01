Novembra se je na mesečni ravni vrednost industrijske proizvodnje zvišala le v predelovalnih dejavnostih, kjer je narasla za 1,2 odstotka. V rudarstvu je upadla za štiri odstotke, v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro se je znižala za 2,8 odstotka.

V daljšem obdobju, gledano na povprečje leta 2010, se je najizraziteje povečala vrednost proizvodnje visoko tehnološko zahtevnih proizvodov, ki je narasla za 73,6 odstotka.

Prihodek od prodaje v industriji se je novembra glede na oktober zvišal za 0,6 odstotka, glede na november 2016 pa za 13,4 odstotka.

V obdobju od januarja do novembra so industrijska podjetja ustvarila za 9,3 odstotka višji prihodek kot v istem obdobju prejšnjega leta. Z vidika namenskih skupin so prihodki najbolj narasli v proizvodnji proizvodov za investicije, kjer so se okrepili za 17,4 odstotka.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je novembra na mesečni ravni zvišala za en odstotek. Za toliko se je zvišala tudi v predelovalnih dejavnostih, v rudarstvu pa se je znižala za 23,7 odstotka. Na letni ravni se je vrednost zalog zvišala za 5,2 odstotka, glede na povprečje leta 2010 pa za 20,6 odstotka.