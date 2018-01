Tajski premier Prayuth Chanocha naj bi stopil pred zbrane novinarje in odgovarjal na njihova vprašanja. Toda do tega ni prišlo. Namesto tega je storil nekaj, kar je vse pustilo brez besed. Pred mikrofon je postavil svojo podobo na kartonu v naravni velikosti in novinarjem dejal, naj se s svojimi vprašanji obrnejo kar na njegovo kartonsko podobo. »Kdorkoli bi želel narediti kakšno fotografijo ali postaviti kakšno vprašanje, tukaj ga imate: to je vaš človek,« je rekel tajski premier, pokazal na kartonsko podobo in nato zapustil prizorišče.

Domnevno naj bi kartonka bila narejena za nek drug namen in sicer za dan otroka, ki ga na Tajskem obeležujejo drugo soboto v januarju.