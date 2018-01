Skupek odličnega mehkega mesa in barvite, dišeče zelenjave vas bo navdušil! Seveda lahko v enolončnico narežete še kak krompir ali dva, a ni nobene potrebe. Za ugriz veliki kosi korenja, koromača, zelene in kolerabe so dovolj. Če poleg pojeste še kos kruha, bo obrok nasiten in nadvse odličen prav tak, kot je.

In kaj daje tej enolončnici res tisti poseben čar? Čudovita juhca, ki je odišavljena od zelenjave, mesa in predvsem vina ter začimb.

Enolončnice lahko naredite več in jo kasneje le pogrejete. Preverjeno odlično se tudi zamrzne in odmrzne.

Še nekaj idej za enolončnice, ki so primerne za pripravo vnaprej in pogrevanje (tudi zamrzovanje):

Več o pripravi in izbiri enolončnic si preberite v blog zapisu Božanske in nasitne juhe & enolončnice za vse leto, kjer lahko najdete tudi ogromno receptov.

RECEPT

PRIPRAVA

Ovčetino narežite na kocke, posolite in popoprajte in kar z rokami premešajte. V kozici segrejte 2 žlici olja, potem pa na segretem prepražite ovčetino.

Ko spusti vso vodo in le-ta pokuha, meso prenesite v skledico in prihranite za kasneje. V kozico kapnite še malo olja, potem pa zmehčajte por in šalotko. Dodajte še korenje, koromač in zeleno in prepražite. Prepraženo zelenjavo potresite s timijanom, dodajte na kocke narezano kolerabo in premešajte.

Dodajte še lovorjev list, poprova zrca, vino in premešajte in kuhajte minuto, potem pa k zelenjavi stresite meso, zalijte z jušno osnovo in kuhajte pokrito približno 45 minut. Medtem občasno premešajte. V primeru, da primanjkuje tekočine, dolijte še malo vode. Ko se meso zmehča, juho poskusite in popoprajte in po potrebi še dosolite. Servirajte, okrasite s prihranjenim zelenjem koromača in postrezite.