V postopku gradbene inšpekcije Inšpektorata RS za okolje in prostor v zvezi s sanacijo objekta po požaru do sedaj ni ugotovljenih nezakonitih gradbenih del na objektu Kemis, so na inšpektoratu odgovorili na vprašanja STA. Kot so pojasnili, inšpekcijski postopek še ni zaključen in bodo v javnem interesu še naprej spremljali sanacijska dela. Poudarili so, da bodo v primeru ugotovljenih nepravilnosti izrekli predpisane ukrepe.

Emil Nanut, direktor podjetja za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, ki je sicer v lasti velenjskega Gorenja, je pred dnevi pojasnil, da želijo v skrbi za preprečitev ogrožanja okolja in potencialnih nesreč čim hitreje izvesti sanacijo poškodovanega objekta. Objekt bodo sanirali v okviru obstoječih gabaritov, znotraj sedanje površine objekta pa bodo izvedli dodatne protipožarne ukrepe. Tako bo po napovedih Kemisa po obnovi celoten objekt pokrit z avtomatsko gasilno napravo, namestili bodo dodatne požarne senzorje, stene med sektorji pa bodo zagotavljale večjo požarno odpornost. Obsežnost požara, ki je 15. maja lani v večernih urah izbruhnil v Kemisu, so ugotovitve iz nadzorov pripisale prav temu, da območje, kjer je požar izbruhnil, ni imelo sistema avtomatskega gašenja.

Nanut upa, da bo obnova prvega dela objekta zaključena v prvem tromesečju letošnjega leta, torej do konca marca, drugi del obnove pa predvidoma do konca junija. Že obnova prvega dela objekta bo po pojasnilih Nanuta omogočila, da bodo spet začeli vsaj zbirati in predelovati vsaj nekatere vrste odpadkov.