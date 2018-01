Reutersova novinarja Wa Lone in Kyaw Soe Oo sta bila aretirana 12. decembra v Yangonu. Glede na obtožnico naj bi s tem, ko naj bi imela pri sebi zaupne dokumente mjanmarske vojske glede akcij v pokrajini Rakhine, prekršila zakon o državnih skrivnostih, zaradi česar jima grozi do 14 let zaporne kazni, je po poročanju nemške tiskovne agencije povedal njun odvetnik Khin Maung Zaw.

Odvetnik je tudi vložil zahtevo, da bi se novinarja lahko branila s prostosti, a bo sodišče o tem odločalo na naslednji obravnavi čez dva tedna. »Poskušam biti močan. Poskušam, da ne bi bil preveč zaskrbljen,« je po današnji obravnavi povedal Wa Lone svoji družini in novinarjem, zbranim v sodni dvorani. »Aretirali so naju, ker sva hotela razkriti resnico,« je dodal.

Mjanmarske oblasti naj bi sicer lani aretirale najmanj enajst novinarjev, zaradi česar se država pod vodstvom nekdanje nobelove nagrajenke za mir Aung San Suu Kyi sooča tudi s kritikami zatiranja svobode tiska svobode govora. Zaradi odločitve mjanmarskega pravosodja, da se bo Reutersovima novinarjema sodilo, je bil ogorčen tudi Reutersov predsednik uprave in glavni odgovorni urednik Stephen J. Adler. Dejal je, da so obtožbe proti njihovima novinarjema »popolnoma neosnovane in odkrit napad na svobodo tiska«. Družba je Mjanmar tudi pozvala k takojšnji izpustitvi njihovih novinarjev.

Na današnji sodni obravnavi so bili sicer prisotni tudi veleposlaniki Avstralije, ZDA in EU v Mjanmaru. Prisoten je bil tudi predstavnik Združenih narodov, še poroča dpa.