Lista Skupaj na Katalonijo, na čelu katere je Carles Puigdemontova desnosredinska stranka PDeCAT, je predčasnih volitvah 21. decembra zasedla 34 od 135 poslanskih sedežev v regionalnem parlamentu, leva ERC, katere vodja Oriol Junqueras je v priporu, pa 32. Skupaj stranki tako nimata zadosten večine in sta odvisni od majhne, skrajno leve stranke CUP, ki se prav tako zavzema za neodvisnost in je na volitvah zasedla štiri poslanske sedeže. Stranka zaenkrat še ni javno podprla Puigdemonta za vnovičen mandat predsednika Katalonije.

Zmagovalka volitev je bila sicer sredinska stranka Ciudadanos, ki se zavzema za ohranitev enotnosti Španije, a se je konec decembra odpovedala poskusu sestave vlade, saj nima zadostne podpore ostalih strank. Volitve je sklicala osrednja vlada v Madridu, potem ko je zaradi razglasitve neodvisnosti v regionalnem parlamentu 27. oktobra v skladu s posebnimi ukrepi prevzela upravljanje sicer avtonomne pokrajine.

Obsodba zaradi organizacije glasovanja o neodvisnosti že doletela predhodnjega predsednika Katalonije

Puigdemonta so odstavili s položaja in pred sodnim pregonom, zaradi katerega je večina njegovih vladnih kolegov vsaj začasno pristala v priporu, se je zatekel v Bruselj. Tožilstvo mu očita upor, vstajo in zlorabo javnih sredstev. V primeru vrnitve v domovino mu grozijo aretacija, obsodba in dolgoletna zaporna kazen.

Obsodba na dve leti prepovedi opravljanja javnih funkcij zaradi organizacije simboličnega glasovanja o neodvisnosti leta 2014 je sicer že doletela njegovega predhodnika Artura Masa. Ta se je sedaj odločil, da odstopi s čela stranke PDeCAT. Kot je pojasnil v torek zvečer, ne želi ovirati rasti stranke, poleg tega ga pri delovanju omejujejo številni sodni postopki proti njemu. Med drugim bo čez teden dni znana sodba v primeru afere z domnevno poneverbo sredstev in nezakonitim financiranjem stranke CDC, predhodnico PDeCAT. Mas sicer zanika povezavo med afero in njegovim odstopom, pa tudi ohladitev odnosov s Puigdemontom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.