Večina neto vrednosti premoženja Jeffa Bezosa gre na račun 78,9 milijonov Amazonovih delnic, ki jih ima v lasti. V ponedeljek se je vrednost Amazonove delnice dvignila za 1,4 odstotka, kar pomeni, da se je njegovo neto premoženje povečalo za 1,4 milijarde dolarjev. Vrednost Amazonovih delnic se je letos doslej dvignila skoraj za sedem odstotkov, potem ko se je lani dvignila celo za 56 odstotkov.

Bezos ima v lasti tudi časnik Washington Post in vesoljsko podjetje Blue Origin, ki se ukvarja z vesoljskimi plovili in raziskovanjem vesolja.

Na čelu seznama najbogatejših že lani

Jeffa Bezosa so za najbogatejšega Zemljana na svetu razglasili že junija lani, ko so delnice spletnega trgovca dosegle vrednost 1,083,31 dolarja in je bilo njegovo premoženje vredno okoli 90 milijard dolarjev. Billa Gatesa, ustanovitelja Microsofta, je tako prehitel za slabo milijardo. Vendar je na vrhu seznama najbogatejših obstal zgolj nekaj ur, saj je v tistem obdobju cena Amazonovih delnic fluktuirala, preden je podjetje predstavilo poročilo o poslovnih rezultatih, ki pa je pokazalo, da Amazon sicer posluje odlično, vendar ne tako dobro, kot so napovedali nekateri analitiki.

Zasluge za kratkotrajni vzpon na lestvici gre pripisati Amazonovem prevzemu podjetja Whole Foods. S končno oceno 89,9 milijarde ameriških dolarjev je Bezos zdrsnil na drugo mesto, na vrh pa se je tako ponovno povzpel Bill Gates, ki je bil najbogatejši Zemljan že vse od maja 2013. Vmes ga je septembra lani na tem mestu za kratek čas prehitel Španec Amancio Ortega.

A zdrs na drugo mesto je bil le začasen, oktobra je Bezos Gatesa ponovno prehitel, vrednost 100 milijard pa je presegel v novembru, s pričetkom praznične nakupovalne sezone, ki je poskrbela za ponoven vzpon Amazonovih delnic.