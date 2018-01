Predvidevanja o njeni morebitni predsedniški kandidaturi za leto 2020 so postala glasnejša po njenem govoru ob prejemu nagrade za življenjsko delo Cecil B. DeMille, v katerem je spregovorila o mladosti, polni revščine, ter spolnih zlorabah moških, ki so v zadnjih mesecih pretresali Hollywood. Zvezdnike je spravila do solz, podobno pa tudi gledalce pred televizijskimi zasloni. Številni so prepričani, da je Oprah z govorom postavila temelje politične kampanje.

Zagrizena demokratka 63-letna kraljica pogovornih oddaj namigov o politični karieri še ni komentirala, njena prijateljica Gayle King pa je pred dnevi za CBS ponovila, da Oprah predsedniški stolček ne zanima. »Seveda si ima pravico premisliti, a mislim, da tega ne bo storila,« je bila jasna. Winfreyjeva je sicer velika podpornica demokratov, ki jim je v zadnjih desetletjih pomagala zbrati ogromno denarja, večkrat pa jim je javno tudi izrazila podporo. Govorice pa je že komentiral aktualni ameriški predsednik Donald Trump, ki ga morebitna kandidatura televizijske zvezdnice niti malo ne plaši. »Seveda bi jo premagal. To bi bilo izjemno zabavno. Poznam jo in mi je všeč. Mislim pa, da se ne bo podala v boj,« je dejal Trump. Tako kot aktualni predsednik tudi Oprah nima nikakršnih političnih izkušenj, razlika med njima pa je, da za razliko od Trumpa Winfreyjeva kariere ni začela z 200 milijoni dolarjev bogatega očeta. Izjemno uspešno kariero si je zgradila sama, kar je bilo za temnopolto televizijsko osebnost v zadnjih desetletjih še posebno težko. Vprašanje je, kako zelo navdušeni bi bili demokrati, da bi se po republikanskem Trumpu v politično tekmo znova podala televizijska zvezda brez političnih izkušenj. Res je, da ima vplivne prijatelje v bolj ali manj vseh krogih, saj je v času svoje neverjetne kariere na kavču v studiu gostila bolj ali manj vse zvezdnike ZDA in sveta. Izjemno dobro se razume tudi z nekdanjim prvim ameriškim parom, Michelle in Barackom Obamo.