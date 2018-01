Nemška tiskovna agencija dpa je poročala, da je Muscato pred nedeljsko premiero napovedal, da je na oder postavil sodobno različico opere, ki ne upošteva dojemanja žensk v 19. stoletju, temveč v današnjem času.

Zasuk v zaključku je predlagal Cristiano Chiarot, vodja firenškega Maggia Fiorentina, ki je v njem prepoznal močno sporočilo proti nasilju nad ženskami. »Zakaj naj ploskamo umoru ženske, ob vsem tem, kar se dogaja,« se je vprašal.

A na večer premiere pištola ni delovala, občinstvo pa je do drugačnega zaključka opere ostalo ravnodušno in jo je na koncu celo izžvižgalo. La Repubblica je denimo poročala, da je opera, v kateri so se ognili umoru protagoniste, pravi polom. Sicer je časnik La Nazione pojasnil, da so bili žvižgi namenjeni predvsem režiserju, medtem ko je občinstvo z aplavzi nagradilo orkester in nastopajoče.

Ob negativnih kritikah je Muscatu in Chiarotu v bran stopil župan Firenc Dario Nardella, ki je menil, da opera s tem, ko obsoja nasilje nad ženskami, podaja močno kulturno, socialno in etično sporočilo.